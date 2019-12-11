لجنة الانضباط تغرم الهلال وتمنعه من جمهوره

التاريخ: 11-ديسمبر-2019
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أكدت لجنة الانضباط بالاتحاد العام لكرة القدم العقوبة على الهلال، على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة القمّة الأخيره في الأسبوع الـ (11) منه، والتي كانت واحدة من ثلاث، اعتبار الفريق مهزوماً 0/2، وحرمانه من جمهوره والغرامة المالية، حيث حرمت اللجنة الهلال من جماهيره (3) مبارياتٍ على التوالي بملعبه، وأوقعت غرامة مالية قدرها (100) ألف جنيه، وإلزامه بصيانة الأضرار التي لحقت بإستاد الخرطوم بحسب ما يقرّر تقرير اتحاد الخرطوم الهندسي، وعاقبت لجنة الانضباط نادي الأهلي عطبرة بحرمان جماهيره من حضور المباريات لثلاث مبارياتٍ، وأوقفت المدير التنفيذي للنادي أمير خير الله، بحسب صحيفة الصيحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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