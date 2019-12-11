التحقيق في حادثة وفاة رجل في ظروف غامضة

التاريخ: 11-ديسمبر-2019 فى : حوادث 3 مشاهدة دونت شرطة الحاج يوسف بلاغاً تحت المادة 51 من القانون وذلك عندما عثرت شرطة النجدة على رجل فاقد الوعي في الشارع العام وتم اسعافه للمسشتفى وتوفى اثناء ذلك. Advertisements عندها اتخذت الشرطة كافة الاجراءات القانونية اللازمة وتم العمل الفني بواسطة فريق مسرح الحادث وبامر من النيابة والاورنيك الجنائي اخذت الجثة للمشرحة ووفقاً للدار ما زال التحقيق جاريا.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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