التحقيق في حادثة وفاة رجل في ظروف غامضة

التاريخ: 11-ديسمبر-2019
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دونت شرطة الحاج يوسف بلاغاً تحت المادة 51 من القانون وذلك عندما عثرت شرطة النجدة على رجل فاقد الوعي في الشارع العام وتم اسعافه للمسشتفى وتوفى اثناء ذلك.
عندها اتخذت الشرطة كافة الاجراءات القانونية اللازمة وتم العمل الفني بواسطة فريق مسرح الحادث وبامر من النيابة والاورنيك الجنائي اخذت الجثة للمشرحة ووفقاً للدار ما زال التحقيق جاريا.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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