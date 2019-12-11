مياه الخرطوم تنذر بمشكلة في الإمداد بسبب التمويل

شدد المدير العام لهيئة مياه ولاية الخرطوم مالك العبيد، على أهمية تسريع خطوات برنامج التمويل الاتحادي، لعدد من مشروعات المياه، موضحاً أن شركة اكسس قلوبال المنفذة للمحطة ستبدأ في العمل فوراً، وان انتاجية المحطة في الأشهر الـ(6) الأولي تصل لـ 50 ألف متر مكعب في اليوم، لتبلغ الانتاجية الكلية وذلك لمجابهة الصيف القادم.

وقال في تصريح بحسب صحيفة السوداني امس، إن توقف التمويل وتأخيره يفاقم المشكلة في الصيف المقبل، مطالباً الجهات المسؤولة على المستويين الولائي والاتحادي بإيجاد حلول عاجلة لإنقاذ الموقف، مؤكداً أن إنشاء محطة مياه أم دوم بشرق النيل خطوة استراتيجية من شأنها أن تسهم في حل مشكلة المياه بالمنطقة، في مرحلتها الأولى 100 ألف متر مكعب.

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وإضاف: تكلفة المشروع تبلغ مليارين و747 مليون جنيه بتمويل من بنك فيصل الاسلامي، معلناً عن خطة لزيادة سعات المحطات القائمة بتوسعتها مستقبلاً، مشيراً إلى أن عدداً من المحطات المدرجة في خطة التنفيذ (جديدة وتوسعة)، تشمل محطة أبوسعد الصالحة بإنتاجية 30 ألف متر مكعب في اليوم، وشمال بحري (توسعة) ومحطة الحريزاب بإنتاجية 45 ألف متر مكعب يومياً.

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