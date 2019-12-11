رجل يموت بضربتي عصا من شخصين لا علاقة لهما ببعض

في اغرب حادثة تنظر وقائعها محكمة الحصاحيصا وذلك عند قدوم المجني عليه الى احدى القرى بالجزيرة حيث كان يتواجد المتهم الاول ليقوم بسؤاله عن قبيلته وبعد ذلك تقوله باحد العبارات ليقوم المتهم الاول بضربه بعصا على رأسه ليتحرك المجني عليه الى مكان آخر ويجد المتهم الثاني ويسأله عن قبيلته وبعد ذلك تفوه بعبارة لم تعجب المتهم الثاني ليقوم بضربه بعصا على رأسه سقط على اثرها ومن ثم اخذه للمبيت مع معارفه الا انه شعر بتعب مفاجئ اسعف على اثره للمستشفى ليتوفى الى رحمة مولاه.

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وقامت الشرط بحسب الدار، بالقبض على المتهم الاول والثاني وتحويل البلاغ للمحكمة التي استمعت لافادة المتحري في البلاغ الذي قدم مستندات الاتهام ليتم استجوابه بواسطة هيئتي الاتهام والدفاع والمحكمة لتصل المحكمة الى سماع افادات شهود المتهم الاول ومواصلة السير في سماع قضية الاتهام.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)