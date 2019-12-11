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نشرت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو لحفل ليالي الكنزي بدولة الإمارات العربية المتحدة والذي شارك فيه عدد من المطربين أبرزهم ملكة الدلوكة إنصاف مدني.
وبحسب موقع النيلين فقد قدم الحفل المذيع حازم حلمي والمذيعة الشهيرة وحسناء الإعلام السوداني آلاء المبارك “لوشي”.
وكانت صور لوشي في الحفل قد أثارت ضجة واسعة وذلك عندما تم نشرها الأسبوع الماضي على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي, وظهرت من خلالها حسناء الإعلام بملابس وصفها ناشرو الصور على السوشيال ميديا بالضيقة والقصيرة.
وتم تداول صور المذيعة الملقبة بحسناء الإعلام السوداني على نطاق واسع للدرجة التي جعلتها الحدث الأبرز على صفحات مواقع التواصل، وقد تبارى بعد الرواد في نشر تعليقاتهم التي لم تخلو من الغزل في نجمة قناة الهلال ، وكتبت إحدهم (لوشي تستعرض وتسحر الجميع) .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو والصور.. شاهد الحفل الذي ظهرت فيه الحسناء “لوشي” بملابس ضيقة وقصيرة أشعلت بها السوشيال ميديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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