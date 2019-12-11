يغادر الفنان احمد الصادق مساء غد الخميس، لدولة قطر لاحياء حفل جماهيري ساهر للجالية السودانية بالدوحة مساء يوم 13 ديسمبر الحالي. Advertisements وبحسب آخر لحظة كان احمد الصادق قد احيا يوم الخميس الماضي اولى حفلاته في العام 2019 بمسرح نادي الضباط بعد غياب قرابة العام، وشهد الحفل جمهور غفير تفاعل مع الاغنيات ومع عودة احمد للحفلات الجماهيرية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد الصادق يغني في الدوحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.