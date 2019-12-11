عبد الحي يعود مع حساس

بعد غياب عن الساحة، يعود مساء اليوم الفنان عاطف عبد الحي للمشاركة في منتدى “مع حساس” الذي نظمه مركز راشد دياب للفنون، ويستضيف فيه الباحث الدكتور محمد عبد الله الريح في جلسة مؤانسة وشعر وحلمنتيش. Advertisements ووفقاً لآخر لحظة سيقدم عاطف خلال المنتدى عدداً من اشهر اغنياته المسموعة، بالضافة الى تقديم اغنيات جديدة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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