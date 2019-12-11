الدولار يقفز لـ(88) جنيها بالسوق الموازي

الخليج 365 : كشف متعاملون بالنقد الاجنبي بالسوق العربي الخرطوم لـ(السوداني) امس، عن ارتفاع كبير في اسعار العملات لزيادة الطلب وقلة المعروض بالسوق.

وقال تاجر عملة لـ(السوداني ) إن سعر شراء الدولار بلغ أمس (87) جنيها اما البيع (88) جنيها فيما قفز سعر الريال نحو (22,300) لسعر الشراء اما البيع (23) جنيها، وتوقع المزيد من ارتفاع العملات ما لم تطرح الحكومة النقد الاجنبي بالاسواق.

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