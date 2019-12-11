تركيا تهدد أمريكا بغلق قاعدتي “إنجيرليك” و”كورجيك” الأمريكيتين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هدد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، بغلق قاعدتي “أنجيرليك” و”كورجيك” الأمريكيتين، في حال فرضت واشنطن عقوبات على تركيا بشأن منظومة “إس 400” الدفاعية الروسية.ش

وقال جاويش أوغلو إنه “إذا أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على خطوة سلبية ضد تركيا، فإن أنقرة سترد عليها”، مشددا في هذا السياق على أنه “ينبغي على أعضاء الكونغرس الأمريكي أن يدركوا بأنهم لن يصلوا إلى نتيجة عبر الإملاءات”، وذلك حسب وكالة “الأناضول” التركية.

وأضاف: أنه “في حال فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا، فإن أنقرة ستبحث مسألة الوجود الأمريكي في قاعدتي إنجيرليك وكورجيك”، مؤكدا أن “تركيا منفتحة على بدائل لمقاتلات “إف 35″ الأمريكية، بما في ذلك من روسيا”.