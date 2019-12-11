مزارعون: “عطش” محصول القمح بأجزاء من مشروع الجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكد ممثل المزارعين ورئيس قسم الهدي الزراعي بمشروع الجزيرة والمناقل متوكل عبد الرحمن أكد أن العطش يهدد قسم الهدي الزراعي ، وقال لـ(السوداني) “اكتملت عمليات زراعة محصول القمح منذ منتصف شهر نوفمبر وتم ري حوالي ٦٠% فقط من المساحة المزروعة من محصول القمح ولم يحصل متبقي المساحات على الري لفترة عشرين يوما منذ زراعتها ، مؤكدا عدم حصول الري لمساحة الف فدان بقسم الهدي مكاتب “الفريجاب، سرحان، مكتب شندي، وقوز الرهيد”، مناشدا الدولة بإنقاذ ما تم ريه من محصول القمح.

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