رجل لايستحي.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365

من المفارقات الغريبة والساخرة ان يتولى العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز التصعيد بشدة ضد إيران فى القمة الاربعين لدول مجلس التعاون الخليجى ويهاجمها متهما اياها بدعم الارهاب وتشكيل خطر على دول الخليج ويدعو اعضاء المجلس الى الوحدة فى مقابل الخطر الايرانى والصواريخ الباليستية كما قال فى حين لاينبس ببنت شفه عن الارهاب الاسرائيلى الذى تمارسه دولة الكيان الغاصب وهؤلاء هم اطفال فلسطين ونساؤها يموتون بالقصف والجوع وانعدام الدواء والملك سلمان لايكلف نفسه حتى مجرد ذكر مأساة فلسطين كاوضح مظلومية اذ لاتشوبها شائبة ولايتطرق لها الشك.

ولسنا هنا بصدد الدفاع عن ايران أو الحديث عن دعمها للارهاب كما زعم الملك سلمان وغيره من المتماهين مع ترامب والصهاينة فالايرانيين يعرفون كيف يكذبون ادعاءات خصومهم وبيان الحقيقة والدفاع عن انفسهم وهم الذين يتعرضون لهجوم منسق ومكثف منذ نجاح الثورة الاسلامية واطاحتها بعميل امريكا والصهيونية الشاه محمد رضا بهلوى .

نقول لسنا فى موقع تولى الدفاع عن ايران لكننا نسأل العاهل سلمان وهو يتحدث عن الدعم للارهاب ، نسأله من الذى دعم احد ابشع جماعات المعارضة السورية واكثرها قسوة واجراما وانتهاكا لحقوق الانسان وهم جماعة جيش الإسلام التى يتزعمها الان الارهابى محمد علوش بعد نجاح الجيش السورى فى استهداف زعيمها الارهابى الهالك زهران علوش ، ونسال العاهل السعودى هل كانت جماعة جيش الإسلام جبهة للعمل الانسانى وداعية للخير ؟ اليست هى احدى الجماعات الارهابية القاسية والمجرمة التى تفننت فى تعذيب الابرياء وهل لم تطرق اذنيك قصص وضع النساء فى الاقفاص واغراق البعض وحرق اخرين وحكومتك تمول هذه الجماعة المجرمة القاتلة فهل هذا إلا الارهاب بعينه ؟

واين الملك سلمان من دفع بلاه مئات الملايين من الدولارات لشراء وتأمين السلاح لجبهة النصرة وغيرها من الفصايل الارهابية المجرمة الاخرى فى سوريا والعراق ولبنان وسواها من بلداننا التى تعانى من الدعم السعودى للارهابيين القتلة ، فهل يعى الملك سلمان ذلك ام انه لايستحى لذا يهاجم الاخرين بدعم الارهاب وهوالواقع فى هذا الأمر من أوسع ابوابه .

وللملك سلمان نقول ماذا عن قتل الالاف من النساء والاطفال فى اليمن والقصف السعودى العشوائى الذى تقول المنظمات الدولية المتخصصة ان 80% منه جاء على اهداف مدنية والشواهد على تدمير البنية التحتية للبلد بالكامل ماثلة للعيان فهل كل هذا الاجرام السعودي إلا عين الارهاب ام انك لاترى ياطويل العمر .

وماذا عن إرسال خمسة الف ارهابى من ابناء الشعب السعودى الى العراق وقتلهم آلاف الابرياء من ابناء العراق وضيوفهم وهذه عشرات السجون العراقية تشكو اكتظاظا كبيرا بسبب الارهابيبن السعوديين الذين يقبعون فيها فهل الملك سلمان منتبه لذلك.

قديما قيل اذالم تستح فاصنع ما شئت ، وللملك سلمان نقول حقا اذا لم تستح

فقل ماشئت يارجل ؟