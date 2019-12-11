يحق لك ان تخاف يا سلك

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

الظروف بالغة القسوة التى يمر بها الشعب السودانى والضغوط الاقتصادية الهائلة التى يعيشها دفعت بعض مكونات الحكم وخاصة القيادات الناشطة الى التململ والتبرم من معالجة الحكومة لبعض الملفات أو طرحها لحل بعض المعضلات ، ومن تحدث منهم عن هذه الازمات المستحكمة كان ومازال يتذكر انتقادهم للحكومة السابقة ومهاجمتها لعجزها عن وضع الحلول اللازمة لازمات البلد وبالذات الوضع الاقتصادي ولكنهم الان يرون الامور اكثر سوءا والضائقة تزداد على الشعب المغلوب على أمره دون ان تتمكن حكومة الثورة من احداث أى تغيير بل بات الناشطون المؤيدون للثورة الذين انتفضوا على البشير وساهموا فى الاطاحة به باتوا يرون حكومتهم اسوأ من سابقتها ويخشون يوما – ربما يحين قريبا – يخرج عليهم الشعب كما خرج على البشير ويدعوهم للرحيل كما دعاه وينتفض بوجههم كما انتفضوا بوجه الطاغية المستبد وتلك الحسرة الكبرى والندامة التامة.

من هؤلاء الذين نفثوا هواء ساخنا فى وجه حكومتهم وهو احد عرابيها القيادى البارز فى تحالف قوى الحرية والتغيير الأستاذ خالد عمر يوسف (المعروف بخالد سلك) الذى قال في مخاطبته ندوة اقتصادية بقاعة الصداقة تحت عنوان الرؤية المشتركة بين القطاع الخاص والحكومة الانتقالية ، قال :

ان بقاء الحكومة الانتقالية ونجاح الثورة السودانية مرهون بمساهمتها في حل الضائقة الاقتصادية مؤكدا ان حل الضائقة الاقتصادية موجود بالداخل وليس بالخارج اذا تم استغلال الموارد الوطنية بشكل مدروس وواضح وابتعدنا عن طلب المعونات والهبات من هنا وهناك ،

وفهم غالب الناس ان الاستاذ خالد سلك بكلامه هذا انما يوجه انتقادا لاذعا للسيد وزير المالية الدكتور ابراهيم البدوى ويرفض رؤيته حول اعتماد موازنته الجديدة علي الهبات ومساعدات الدول الشقيقة والصديقة كأول موازنة في تاريخ السودان لا تعتمد على موارد حقيقية بحسب ما افاد العارفون بالشأن الاقتصادي .

سلك بدى متخوفا من إمكانية عدم نجاح تجربة الحكم المدنى والتحول الديموقراطى فى السودان قائلا انه اذا لم ننجح في حل المشكلة الاقتصادية فلن تستمر الحكومة الانتقالية ولن يكون هنالك حل ديموقراطي بالبلاد .