لا خير في الارتهان للغير ياحمدوك

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

بشعور مشوب بالقلق وعدم الارتياح قابل العديد من السودانيين انباء انعقاد مؤتمر

أصدقاء السودان بحضور مايزيد عن العشرين دولة يبحثون فى تقديم دعم اقتصادي وسياسي للحكومة الانتقالية يمكنها من تمويل موازنة 2020 البالغة (5) مليار دولار وتغطية مشروعات الصحة والتعليم والسلام وتثبيت الاقتصاد من الانهيار.

ويتساءل المواطنون عن هذه المجموعة المسماة اصدقاء السودان ولماذا تدعم اقتصادنا وتمكن الحكومة من طرح موازنتها وتنفيذها عبر تغطيتها من الهبات وعطايا الدول والمنظمات فى وقت يؤكد فيه الجميع انه لا توجد جهة فى العالم كائنة من كانت تقدم لك الدعم غير المشروط ، فما هى الالتزامات التى طلب منكم الوفاء بها ياترى ياسيد حمدوك؟

السؤال الثانى الذى يتبادر الى الذهن هو تشكيل هذه المجمو عة (اصدقاء السودان)

متى وكيف نشأت وماهى اهدافها ومن وراءها ؟ وايضا نتساءل مع الناس ماهى ظروف تكوين هذه المجموعة وما القضايا محل اهتمامها؟

ونقرأ ان هذه المجموعة “أصدقاء السودان” تشكلت في يونيو الماضي بعد أحداث مجزرة القيادة العامة وعقدت الاجتماع الأول في برلين في 21 يونيو الماضي، وتضم الولايات المتحدة، وألمانيا، والنرويج، وبريطانيا، وفرنسا، والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وإثيوبيا، والإمارات، والسعودية، ومصر، وقطر.

واول ملاحظة على هذا التشكيل هو ان المنضوين تحت لواء الجماعة أو جميع الدول المشكلة لها اصحاب غرض وسمعتهم ليست جيدة فى ملفات العدالة وحقوق الانسان لافرق فى ذلك بين عربيهم وغربيهم فالكل ظالم ومتورط فى مظالم بمكان ما، والشواهد على ذلك اكثر واوضح من ان تحصى فما الذى يجعلنا نطمئن لهؤلاء ياحمدوك ؟ وما الذى يجعل وزير ماليتك الدكتور ابراهيم البدوى يستجديهم ويربط قيام موازنتنا بعطاياهم ؟ اليس هذا امرا شائنا معيبا ؟ اليس بلادنا غنية جدا بمواردها ولاتحتاج الى فتات الاخرين ومنهم عليها .

افق يابدوى وافق ياحمدوك واعلما ان طريق العزة تخطته الشعوب بصمودها وكرامتها وانه لا خير فى الارتهان للغير .