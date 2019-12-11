- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قتل 5 أشخاص، هم ثلاثة مدنيين وشرطيان، في هجوم شنه 5 مسلحون من حركة “الشباب” ليل الثلاثاء على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو.
وأعلنت الشرطة الصومالية في بيان الأربعاء، أن المهاجمين الخمسة قتلوا في الهجوم، مشيرة إلى أن “القوات الأمنية أنهت الهجوم الإرهابي على فندق سيل وأنقذت أكثر من 80 شخصا بينهم مسؤولون حكوميون ومدنيون من نزلاء الفندق”.
وتابع البيان أن “عدد القتلى المؤكد لدينا هو 5، هم عنصران من قوات الأمن وثلاثة مدنيين. كما أصيب 9 مدنيين آخرين وجنديان بجروح طفيفة”.
ووصف شهود عيان لوكالة الصحافة الفرنسية، مشاهد الاشتباك بين المسلحين وعناصر الشرطة، بأنها “لحظات ذعر”.وبدأت المواجهات قرابة الساعة الرابعة بتوقيت غرينيتش بين المسلحين وعناصر في قوات الأمن كانوا منتشرين على حواجز على الطريق المؤدية إلى القصر الرئاسي، فيما أعلنت حركة “الشباب” الصومالية المتطرفة الثلاثاء على الإنترنت أنها نفذت عملية “كما هو مخطط لها” من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
RT
كانت هذه تفاصيل خبر قتلى وجرحى في هجوم عنيف لحركة “الشباب” على فندق في مقديشو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.