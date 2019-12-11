الكاف يستجيب لشكوى الأهلى المصري بخصوص حكم مباراة النجم الساحلي

الخليج 365 : أرسلت إدارة النادي الأهلي اليوم ردًا للاتحاد الأفريقى لكرة القدم على طلب الأخير للحالات التحكيمية التي أخطأ فيها الحكم البتسواني جوشوا بوندو في مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري الأبطال والتي جرت بملعب رادس يوم 29 نوفمبر الماضي،جاء هذا الرد على الخطاب الذى تلقاه النادي من “كاف” قبل أيام قليلة وأشار فيه إلى اهتمامه بشكوى الأهلي من الحكم البتسواني وأنه حريص على توفير النزاهة والشفافية بين كل الفرق المتنافسة. وأن الاتحاد الأفريقي يعمل وباستمرار على تطوير منظومة التحكيم. المادة السابقة سيرغي لافروف: يجب القيام بكل شيء لإنقاذ الصفقة النووية مع إيران المقالة القادمة قتلى وجرحى في هجوم عنيف لحركة “الشباب” على فندق في مقديشو

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