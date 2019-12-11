سيرغي لافروف: يجب القيام بكل شيء لإنقاذ الصفقة النووية مع إيران

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه يجب القيام بكل شيء لإنقاذ الصفقة النووية مع إيران.

واشنطن – سبوتنيك. قال الوزير الروسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي، اليوم الثلاثاء: “تحدثنا عن الحاجة إلى مواصلة المناقشات حول سبل التغلب على الأزمة المحيطة بالبرنامج النووي الإيراني. نعتقد أنه يجب القيام بكل شيء لإنقاذ خطة العمل الشاملة المشتركة لضمان الطبيعة السلمية للبحوث النووية الإيرانية”.

وفي يوليو/ حزيران 2015، أعلنت الدول الست (بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا) وإيران، التوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة. وينص الاتفاق على رفع العقوبات عن طهران، مقابل تقييد البرنامج النووي الإيراني. المادة السابقة إتحاد ولائي لكرة القدم يعلن تجميد نشاطه بسبب (العقرب) المقالة القادمة الكاف يستجيب لشكوى الكاف يستجيب لشكوى الأهلى المصري بخصوص حكم مباراة النجم الساحلي

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