إتحاد ولائي لكرة القدم يعلن تجميد نشاطه بسبب (العقرب)

الخليج 365 : وجد اتحاد ود الحداد الفرعي نفسه مجبرا علي تجميد النشاط الرياضي حسب ما علمت (سودانا فوق) بعد أن رفض جميع الحكام إدارة مباريات الدوري هناك امس وامس الأول، بسبب الأحداث التي شهدتها،مباراة فارس وديم المشايخه وكان بطلها لاعب المريخ بكري المدينة بعد أن أشعل شرارة الاعتداء على الحكم وقد رفض حكام مدينة سنجة إدارة اي مباريات في ود الحداد تضامنا كامل مع زملائهم.

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