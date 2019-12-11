هيئة الجمارك: ما تمّ تقنينه من مركبات ليبيا في”3″ سنوات يفوق استيراد”10″ سنوات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

توقّع رئيس هيئة الجمارك الفريق شرطة بشير الطاهر بشير أنّ تظلّ السياسات الجمركية كما هي.

وأوضح في تصريحاتٍ لصحيفة الصيحة الصادرة اليوم”الأربعاء” أنّه لا توجد أيّ تغييرات أو موجهات في الميزانية حتى الآن، مؤكّدًا أنّ الجماك لا تمنح أيّة إعفاءات بل هي معنية فقط بتطبيق وتنفيذ الإعفاءات التي تتمّ عبر وزارة الاستثمار وفق القانون الخاص بالاستثمارات.

وفيما يتعلّق بتقنين مركبات ليبيا قال” إنّ ما تمّ تقنينه في ثلاث سنوات يفوق استيراد عشر سنوات بالطرق الرسمية.

وأشار إلى أنّ تقرير أداء الجمارك من يناير حتى آخر أكتوبر بلغ “123%” وفي شهر أكتوبر فقط بلغ”160%”.