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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
توقّع رئيس هيئة الجمارك الفريق شرطة بشير الطاهر بشير أنّ تظلّ السياسات الجمركية كما هي.
وأوضح في تصريحاتٍ لصحيفة الصيحة الصادرة اليوم”الأربعاء” أنّه لا توجد أيّ تغييرات أو موجهات في الميزانية حتى الآن، مؤكّدًا أنّ الجماك لا تمنح أيّة إعفاءات بل هي معنية فقط بتطبيق وتنفيذ الإعفاءات التي تتمّ عبر وزارة الاستثمار وفق القانون الخاص بالاستثمارات.
وفيما يتعلّق بتقنين مركبات ليبيا قال” إنّ ما تمّ تقنينه في ثلاث سنوات يفوق استيراد عشر سنوات بالطرق الرسمية.
وأشار إلى أنّ تقرير أداء الجمارك من يناير حتى آخر أكتوبر بلغ “123%” وفي شهر أكتوبر فقط بلغ”160%”.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الجمارك: ما تمّ تقنينه من مركبات ليبيا في”3″ سنوات يفوق استيراد”10″ سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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