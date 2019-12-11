اللواء جعفري يهدد: صواريخ إيران البعيدة المدى أصبحت ذات دقة عالية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال القائد العام السابق لحرس الثورة الإسلامية، اللواء محمد علي جعفري، بأن الصواريخ الإيرانية التي يفوق مداها الـ 1000 كم أصبحت ذات دقة عالية.
وبحسب وكالة أنباء “فارس” الإيرانية، فقد صرح اللواء جعفري مساء الاثنين: “إن العالم كله يعلم بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية الآن في وضع ممتاز في مجال الدفاع والأمن”.
وأضاف: “إن صواريخنا البالغ مداها أكثر من 1000 كم أصبحت بالغة الدقة، إذ تمكنا من استهداف غرفة اجتماعهم “تنظيم داعش في شرق الفرات العام الماضي”، وهو نتاج عمل جهود شبابنا الدائم والمستمر”.
وتابع اللواء جعفري: “لقد قلت للشهيد طهراني مقدم (أحد قادة الحرس الثوري) لماذا لا يمكننا أن نصنع صواريخ تصيب الأهداف في مرتفعات عالية ؟ فقال: إننا قادرون على ذلك.. والآن نمتلك صواريخ تفعل ذلك بالفعل”.
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