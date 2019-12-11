التاريخ: 11-ديسمبر-2019
0 مشاهدة
تحصلت مصادر على تفاصيل التحقيق مع الرئيس السابق عمر البشير في بلاغ انقلاب الإنقاذ بواسطة أعضاء لجنة التحقيق بمقر نيابة الخرطوم شمال أمس.
وقالت المصادر، إن البشير رفض الإدلاء بأي أقوال أثناء التحقيق، وأضاف “إنه لن يدلي بأي أقوال قبل صدور قرار طعن قدمته هيئة دفاعه ضد النائب العام، والذي يمثل الخصم والحكم في آن واحد لانه الشاكي في البلاغ ـ بحسب تعبيره”، وأردف المصدر أن لجنة التحقيق حاولت استنطاقه لمدة ساعة لكنه واصل رفضه للحديث أو الإدلاء بالمعلومات حول الانقلاب.
وردد المئات من مناوئي البشير لحظة خروجه من مقر النيابة بعد انتهاء التحقيقات هتافات (كوبر بس، كوبر بس)، بينما قابل عدد قليل من مناصريه بجانب هيئة الدفاع لحظة خروجه بالتكبير والتهليل، فيما رد البشير على هتافات مناوئيه ومناصريه بابتسامة عريضة ولوح بسبابته لمناصريه ومن ثم غادر إلى محبسه بسجن كوبر، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر تكشف تفاصيل التحقيق مع “البشير” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.