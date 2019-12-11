شمال دارفور تسجل اعلى معدلات الاصابة بسوء التغذية

التاريخ: 11-ديسمبر-2019 فى : أخبار 1 مشاهدة كشف صندوق إعانة المرضى أن تقارير الرصد التغذوي بولاية شمال دارفور خلال الفترة الماضية أظهرت وجود نسبة عالية جداً من حالات الإصابة بسوء التغذية مقارنة بالولايات الأخرى. Advertisements وأكد مدير صندوق إعانة المرضى – مكتب الخرطوم – الدكتور إبراهبم مصطفى إبراهيم، خلال مخاطبته الورشة التدريبية بقاعة تبوك بمستشفى الفاشر التعليمي امس بحسب آخر لحظة، اكد دعم الصندوق لكافة البرامج والأنشطة التي تساهم في رفع مقدرات الكوادر وتعينهم على تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع . الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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