إحالة ملف فساد بقطاع النفط الى النيابة

التاريخ: 11-ديسمبر-2019 فى : أخبار 10 مشاهدة كشف وكيل وزارة الطاقة والتعدين الدكتور حامد سليمان عن إحالة ملفات فساد مالي بقطاع النفط الي النيابة العامة. Advertisements وقال ماضون في محاسبة كل من يثبت تورطه في قضايا فساد مالي وإداري بالقانون تحقيقاً لشعار الثورة (حرية- سلام- عدالة)،معلناً امس عن تشكيله عدد من اللجان تعني بكشف المخالفات المالية والإدارية بقطاع النفط. ومثلها شكلت من قبل وكيل المعادن لقطاع المعادن ومن مدير عام شركة الكهرباء القابضة لقطاع الكهرباء وسوف يتم إحالة كل من يثبت تورطه الي النيابة العامة. وأوضح بحسب آخر لحظة، بانه قام بالغاء قرار مدير عام الشركة السودانية لنقل الكهرباء. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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