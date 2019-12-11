لجنة لمراجعة مناهج جامعة السلام

التاريخ: 11-ديسمبر-2019 فى : أخبار 8 مشاهدة أعلنت وزارة التعليم العالي عن تكوين لجنة لمراجعة مناهج بكليتي الطب والتمريض بجامعة السلام بغرب كردفان، لجهة عدم إجازتها. Advertisements وقالت وزيرة التعليم العالي انتصار صغيرون في تصريحات أمس إنّها عمدت على تكوين لجنة لتقويم مناهج كليتي الطب والتمريض، ودراسة البيئة بالجامعة. وأضافت” قدمت اللجنة مقترحاتها للوزارة وشرعنا فورًا في إجراءات التنفيذ” الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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