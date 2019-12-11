التاريخ: 11-ديسمبر-2019
8 مشاهدة
أعلنت وزارة التعليم العالي عن تكوين لجنة لمراجعة مناهج بكليتي الطب والتمريض بجامعة السلام بغرب كردفان، لجهة عدم إجازتها.
وقالت وزيرة التعليم العالي انتصار صغيرون في تصريحات أمس إنّها عمدت على تكوين لجنة لتقويم مناهج كليتي الطب والتمريض، ودراسة البيئة بالجامعة.
وأضافت” قدمت اللجنة مقترحاتها للوزارة وشرعنا فورًا في إجراءات التنفيذ”
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة لمراجعة مناهج جامعة السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.