مقتل مزارع وجرح اثنين بشمال دارفور

التاريخ: 11-ديسمبر-2019 فى : حوادث 7 مشاهدة لقى مزارع حتفه وجرح إثنين آخرين بالاعيرة النارية عقب احتكاك نشب بين مزارعين والرعاة صباح امس بمنطقة تبرا الواقعة غربي محلية الطويلة بولاية شمال دارفور . Advertisements وأكد المدير التنفيذي لمحلية الطويلة عبد المجيد النعيم ان لجنة امن المحلية قامت بارسال قوة عسكرية لمسرح الحادث لملاحقة الجناة والقبض عليهم وتقديمهم الى العدالة، مشيراً بحسب آخر لحظة، الى جاهزيتهم لحسم كل انواع التفلتات الامنية التي قال انها ظلت تتكرر في هذه الايام من وقت لآخر داعياً المزارعين الى ضبط النفس حتى تستطيع المحلية بالقيام بواجبها القانوني، موضحاً بان المصابين نقلوا الى المستشفى لتلقي العلاج .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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