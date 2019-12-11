ممثل المزارعين: “العطش” يهدد محصول القمح بمشروع الجزيرة

أكد ممثل المزارعين ورئيس قسم الهدي الزراعي بمشروع الجزيرة والمناقل متوكل عبد الرحمن أكد أن العطش يهدد قسم الهدي الزراعي، وقال لمصادر، “اكتملت عمليات زراعة محصول القمح منذ منتصف شهر نوفمبر وتم ري حوالي ٦٠% فقط من المساحة المزروعة من القمح ولم يحصل متبقي المساحات على الري لفترة عشرين يوماً منذ زراعتها.

وأكد الهادي بحسب صحيفة السوداني، عدم حصول الري لمساحة ألف فدان بقسم الهدي مكاتب “الفريجاب، سرحان، مكتب شندي، وقوز الرهيد”، مناشداً الدولة بإنقاذ ما تم ريه من محصول القمح.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)