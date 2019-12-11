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الحرية والتغيير: الظروف فرضت على اردول شغل المنصب

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 11-ديسمبر-2019

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الحرية والتغيير: الظروف فرضت على اردول شغل المنصب

دافعت الحرية والتغيير عن اختيار مبارك اردول لشغل منصب نائب مدير شركة الموارد المعدنية على خلفية الجدل حول تعيينه.

 

 

 

 

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وقطع محمد المهدي القيادي بالحرية والتغيير ان اردول شاب مؤهل للمنصب وان الظروف فرضت عليه العمل فيه، وقال هل يمكن تعيينه في ظل النظام السابق.

 

 

 

 

 

وأكد المهدي ان كل من اردول والقراي والرشيد كانوا محرومين من التعيين في دواوين الخدمة العامة ابان النظام السابق بسبب انتماءاتهم السياسية، مستنكراً في الوقت نفسه من حرمانهم من شغل وظائف بالدولة لذات السبب في ظل التغيير والحرية واعتبره نوعاً من الظلم. وقال بحسب آخر لحظة: (مالكم كيف تحكمون)، واعتبره امراً يتنافى مع المبادئ الديمقراطية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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