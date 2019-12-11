بدء المفاوضات بين الحكومة والحركات بجوبا اليوم

تبدأ صباح اليوم بعاصمة دولة الجنوب جوبا جولة المفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة.

وقال رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس في تصريح لمصادر، إن مسار دارفور يتضمن 4 حركات مسلحة هي (العدل والمساواة، حركة تحرير السودان- المجلس الإنتقالي، حركة تحرير السودان بقيادة مناوي وتجمع قوى تحرير السودان) مشيراً إلى أن كل حركة تمثل بـ١٥ شخص أيّ ٦٠ شخصاً لمسار دارفور، والحركة الشعبية شمال تمثل بـ ١٥ شخصاً، بينما تمثل الحركات غير المسلحة “مؤتمر البجا المعارض، الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة” في مسارات الشرق، الشمال والوسط بـ١٠ أشخاص، وأضاف: سوف نخلق آليات تنسيق بين المسارات والنقاش حول القضايا القومية في إطار الجبهة الثورية السودانية.

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ويمثل مسار دارفور رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، ومسار المنطقتين مالك عقار، أما الشرق فيمثله التوم هجو، ومسار الشمال والوسط يمثلهُ رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس يحيى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)