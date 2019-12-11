مجلس الوزراء: سندير حواراً مجتمعياً بشأن موازنة 2020م

قال مجلس الوزراء إنه ستتم إدارة حوار مجتمعي لموازنة العام 2020م قبل إجازتها.

وأكد وزير التجارة والصناعة مدني عباس في تصريحات عقب جلسة مجلس الوزراء أمس إنه على الرغم من تأخر تشكيل الحكومة إلا أن وزارة المالية وشركاءها تمكنوا من إنجاز الموازنة التي سيتم إجازتها قبيل نهاية العام الجاري.

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وقال مدني بحسب صحيفة السوداني، إن الاجتماع استمع إلى تقرير حول زيارة رئيس الوزراء إلى واشنطون، لافتاً إلى أن الزيارة كانت مهمة وتمت فيها مناقشة عدة قضايا بجانب إحداث اختراق مهم فيما يختص برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والتي أصبح تجاوز السودان لها “أقرب من أي وقت مضى” بحسب تعبيره، مؤكدا وجود بعض القضايا والتي قال بإنه يمكن معالجتها بشكل جاد وسريع خلال الفترة القادمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)