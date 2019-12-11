الخرطوم: خلافات سد النهضة سترفع إلى رؤساء الدول الثلاث حال عدم الاتفاق

التاريخ: 11-ديسمبر-2019 فى : أخبار 2 مشاهدة جزمت الحكومة إن الاجتماع التقييمي لمفاوضات سد النهضة في واشنطن، اتفق على عقد اجتماع آخر في واشنطن يناير المقبل لتقيييم نتائج اجتماعى أديس أبابا والخرطوم، وإعداد مسودة اتفاقية على ضوء نتائج الاجتماعين. Advertisements وقالت وزارة الخارجية، في بيان تلقته في حالة عدم الاتفاق بحلول منتصف يناير المقبل، سيرفع الأمر لرؤساء الدول والحكومات الثلاثة (السودان ومصر وإثيوبيا). وبحسب آخر لحظة، أوضح أن “الوزراء اتفقوا خلال الاجتماع على تطوير موجهات فنية لملء وتشغيل السد، للاستهداء بها في اجتماعى اللجنة الفنية في الخرطوم وأديس أبابا”. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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