حمدوك: سندافع عن الديمقراطية التي تحققت بفضل ثورة ديسمبر

التاريخ: 11-ديسمبر-2019
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وصف رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ثورة ديسمبر المجيدة بالملحمة التاريخية، مشيراً إلى أن البلاد ستحتفل خلال الأيام القادمة بالذكرى الأولى للثورة، وقال “من حق الشعب السوداني أن يفخر لأنه حقق خلال الـ50 عاماً الماضية 3 انتقالات من أنظمة شمولية إلى وضع لبنات لنظام ديمقراطي تعددي يحترم الرأي والرأي الآخر.
وقال حمدوك خلال مخاطبته اجتماعات الدورة الـ39 للجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية بحسب صحيفة السوداني، “سندافع عن الديمقراطية التي تحققت بالسودان بفضل ثورة ديسمبر المجيدة”، مؤكداً دعمه للإعلام لأنه لعب دوراً أساسياً في تأسيس ووضع اللبنات لخلق دولة المؤسسات واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية والتعدد.
من جانبه أقر وزير الإعلام فيصل محمد صالح بتحديات كبيرة تواجه الإعلام في اللحاق بالعصر الحديث وتقدمه وتقنياته بالإضافة إلى التدريب والتأهيل.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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