تكليف الحسن الميرغني بإدارة الحزب الاتحادي الأصل

التاريخ: 11-ديسمبر-2019 فى : أخبار 7 مشاهدة كلف رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ومرشد الختمية مولانا محمد عثمان الميرغني نجله الحسن الميرغني بإدارة الحزب بالداخل. Advertisements وقال مسؤول الإعلام بالحزب إيهاب فتحي شيلا بحسب صحيفة السوداني، إن الميرغني كلف الحسن بلم شمل الحزب استعداداً للانتخابات، مشيراً إلى أن الحسن الميرغني سيعود للخرطوم مساء الأحد القادم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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