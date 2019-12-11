التاريخ: 11-ديسمبر-2019
3 مشاهدة
وصل الخرطوم أمس رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميتي في زيارة تستغرق يومين. وينتظر أن تبحث الزيارة التعاون المشترك بين البلدين في المجالس العسكري وبحث العلاقات المتطورة ودعمها.
وكان في استقباله بمطار الخرطوم بحسب صحيفة السوداني، رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين وسفير دولة الإمارات بالخرطوم حمد محمد الجنيبي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس أركان الجيش الإماراتي يصل الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.