رئيس أركان الجيش الإماراتي يصل الخرطوم

وصل الخرطوم أمس رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميتي في زيارة تستغرق يومين. وينتظر أن تبحث الزيارة التعاون المشترك بين البلدين في المجالس العسكري وبحث العلاقات المتطورة ودعمها.

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وكان في استقباله بمطار الخرطوم بحسب صحيفة السوداني، رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين وسفير دولة الإمارات بالخرطوم حمد محمد الجنيبي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)