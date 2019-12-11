مواجهة ساخنة بين التغيير والوطني حول مسيرة

في مواجهة ساخنة بين قوى الحرية والتغيير وحزب المؤتمر الوطني المحلول حول الدعوات لمسيرة 14 ديسمبر. قطع القيادي بالتغيير محمد عصمت بفشل المسيرة، وأكّد أنّ التحالف لن يطالب الشرطة بالتعامل مع المواكب، وقال عصمت، إنّ الدعوات”فارغة” صادرة من جهات عاجزة عن استنفار الشعب.

من جانبه، شنّ القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول محمد الحسن الأمين هجومًا عنيفًا على الحكومة، ووصفها بحكومة المحاصصات، وأكّد خروجهم إلى الشارع في الموعد المحدّد.

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وقطع بأنّه لن تستطيع قوة في الأرض أنّ تمنع قيام المسيرة، وكشف الأمين عن مكونات مختلفة ليس المؤتمر الوطني وحده تشارك في المسيرة المقرر لها السبت.

وأضاف وفقاً لآخر لحظة، ” هي مكونات مختلفة ليس المؤتمر الوطني وحده، يشارك في المسيرة بل هناك عدد من القوى السياسية، ومظلومين كثر من قوى الحرية والتغيير، وضحايا سياساتها، هذا بالإضافة إلى المشاركة الواسعة من المواطنين.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)