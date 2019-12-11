مفصولو شركات (بترودار) يحتجون أمام وزارة العمل

التاريخ: 11-ديسمبر-2019
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رفع مفصولو شركات بترودار لعمليات البترول، أمس الثلاثاء، مذكرة مطلبية لوزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ، بعد وقفة احتجاجية أمام الوزارة، على تباطؤ ومماطلة وتسويف مكتب العمل بالخرطوم في إكمال إجراءات وتضريبات العلاوة السنوية لمفصولي الشركات.
وتسلمت وكيلة وزارة العمل المذكرة، وتضمنت شكوى المفصولين من تباطؤ وتلكؤ مكتب عمل الخرطوم في إنهاء إجراءات العلاوة السنوية المستحقة للعاملين بشركة بترودار، وكسب العاملون قضية الحقوق في مواجهة الشركة قبل أكثر من عام، الا أن مكتب العمل ظل يعرقل إنهاء الإجراءات، بحد وصف العمال المحتجين، بعد رفع الكشوفات المعززة للمطالب بـ أورنيك 7 إلى الشركة للتنفيذ.
وأفادت وكيلة الوزارة بحسب الجريدة، أن مكتب العمل بالخرطوم لا يتبع للوزارة الاتحادية إدارياً، ووعدت بالمساعدة في إيصال الرسالة من واقع الزمالة والاعتراف بحق العاملين، يذكر أن الوكيلة استلمت مذكرة احتجاج العاملين نيابة عن الوزيرة التي تتواجد خارج السودان.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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