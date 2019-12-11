الشرطة تضبط (11) كيلو كوكايين داخل أحشاء المتهمين

تمكنت الادارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط عدد(11 ) كيلو كوكايين بحوزة متهمين كانت مخبأة داخل أحشائهم وقال مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اللواء شرطة طارق الأمين البدراوي في مؤتمر صحفي أمس بدار الشرطة ببري.

هذه الضبطية تم رصدها وفق معلومات ومصادر من الدول المجاورة عابرة إلى دولة أخرى تحركت وفقها الإدارة بخطة عاجلة تمكنت من خلالها من رصد من داخل الصالة وتمكنت الإدارة من القبض على

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المتهمين بعد خروجهم من الصالة وهم 11 متهماً بينهم 9 أجانب و2 سودانيين يحملون في احشائهم أعداداً كبيرة من الكو كاوين وأردف: أحدهم يحمل أكبر كمية وهي 130 أمبولة .

وبحسب صحيفة الجريدة أكد مدير ادارة المكافحة أن هذه الجريمة تعتبر من الجرائم العابرة تندرج تحت قانون المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية وأشار إلى أن خفض الضرر يعني التوعية عن مخاطر

المخدرات بالشراكة مع مؤسسات الدولة، من جانبه أكد مدير معهد علوم الادلة الجنائية اللواء شرطة د. عوض احمد الجمل ان مادة الكوكايين مادة طبيعية تنمو فى غابات امريكا الجنوبية كانت تستخدم صفقتها فى تسكين الآلام ولكن ساء استخدامها لتصبح من أخطر الاشجار على صحة الانسان.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)