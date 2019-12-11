نيابة الفساد تستدعي وزارة التخطيط العمراني

التاريخ: 11-ديسمبر-2019 فى : أخبار 3 مشاهدة استدعت نيابة الفساد وزارة التخطيط العمراني ولاية الخرطوم في البلاغ الذي تقدم به المواطن مأمون حسن حسيب بالرقم “297” بخصوص أراضي جروف أم درمان. Advertisements وتقدم حسيب بالبلاغ ضد وزارة التخطيط وبحسب الجريدة اتهمها في البلاغ بالفساد وعدم العدالة في توزيع أراضيهم في جروف أم درمان، وذلك بالانحياز لصهر أحد ولاة الخرطوم السابقين في النظام البائد. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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