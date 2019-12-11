نيابة الفساد تستدعي وزارة التخطيط العمراني

التاريخ: 11-ديسمبر-2019
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استدعت نيابة الفساد وزارة التخطيط العمراني ولاية الخرطوم في البلاغ الذي تقدم به المواطن مأمون حسن حسيب بالرقم “297” بخصوص أراضي جروف أم درمان.
وتقدم حسيب بالبلاغ ضد وزارة التخطيط وبحسب الجريدة اتهمها في البلاغ بالفساد وعدم العدالة في توزيع أراضيهم في جروف أم درمان، وذلك بالانحياز لصهر أحد ولاة الخرطوم السابقين في النظام البائد.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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