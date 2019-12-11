شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: فاجأت الاستاذة الاعلامية أم وضاح ضيفها على برنامج رفع الستار بقناة الخرطوم الأستاذ ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية بمجموعة من الاتهامات والأسئلة الساخنة والمفخخة من شاكلة اتهامه بالانتهازية وعدم المبدئية وبيع المواقف والسيرة. ورغم أن الضيف أجاب على كل الاتهامات واوجد مبررات لدحضها ونسبها لاعدائه في الداخل والخارج.. إلا أن الغضب بدا عليه واضحا وهو ينهي اللقاء التلفزيوني بالاشارة لاكثر من مرة انه غير سمسار. وقال: (الذين يتهمونني بالسمسرة أقول لهم انني غير معروف في السوق ولا أعرف دربه وما أكثر السماسرة الذين انتجتهم الانقاذ). وقال عرمان: (أنا بعرف البشير قبل ان يصبح رئيسا ولو اردت السلطة لوجدتها عنده ومعه.. ولو اردت الفساد لوجدته ايضا.. ولو اردت حياة الفنادق لما غادرت الخرطوم). صحيفة الانتباهة المادة السابقة مسؤول إسرائيلي يلتقي جهات رسمية في الإمارات ويوقع اتفاقا مهما

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كانت هذه تفاصيل خبر عرمان يرد على أم وضاح: أنا بعرف البشير قبل ان يصبح رئيسا ولو اردت السلطة لوجدتها عنده ومعه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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