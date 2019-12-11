مسؤول إسرائيلي يلتقي جهات رسمية في الإمارات ويوقع اتفاقا مهما

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت صفحات تابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية مشاركة إسرائيل في معرض “إكسبو دبي”، العام المقبل.
وبحسب صحفة “إسرائيل تتكلم العربية” “في دولة الإمارات، تم التوقيع على الاتفاقية الرسمية لمشاركة إسرائيل في معرض إكسبو دبي في العام المقبل”.
وأضافت الصفحة التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية: “رحب وزير الخارجية الإسرائيلي كاتس بالمناسبة، قائلاً إن مشاركة إسرائيل في المعرض تعكس ارتفاعا في مكانة إسرائيل ليس فقط على المستوى الدولي ولكن بين اللاعبين السياسيين الرئيسيين في منطقتنا كذلك”.
وأكد الوزير الإسرائلي أن هذه المشاركة “تمنح إسرائيل فرصة غير عادية لعرض قدراتها وإنجازاتها”.
ومن جانبها قالت “هيئة البث الإسرائيلي”، إن مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية يوفال روتيم، زار قبل أيام دبي، في إطار الاستعدادات لمعرض “إكسبو 2020”.
وأضافت الهيئة أن “روتيم وقّع الأوراق الرسمية لمشاركة إسرائيل في المعرض”.
ومن جانبه قال أليعزر كوهين المسؤول عن الجناح الإسرائيلي في المعرض: “أعمال بناء الجناح الإسرائيلي ستبدأ الأسبوع المقبل”.
والتقى روتيم مسؤولين في حكومة الإمارات وإدارة المعرض في إطار هذه الاستعدادات.
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