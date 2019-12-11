“سان جيرمان”يعلن عن القيمة السوقية لنيمار

الخليج 365 :

ذكر تقرير إسباني أن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حددت المبلغ الذي تريد الحصول عليه مقابل التخلي عن نجمها نيمار عقب نهاية الموسم، وحسب صحيفة “ماركا” ، فإن الإدارة قررت تقليل طلباتها المادية من 300 مليون يورو إلى 180 مليوناً.

وذكّرت الصحيفة بأن الفريق الباريسي رفض التخلي عن نيمار الصيف الماضي، لأن عرض برشلونة لم يكن كافياً.

وانضم نيمار لباريس سان جيرمان عام 2017 قادماً من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، لغاية يونيو 2022.

وكانت علاقة نيمار قد توترت مع جماهير وإدارة سان جيرمان منذ الصيف الماضي، بسبب إعلان رغبته الرحيل عن حديقة الأمراء والعودة لناديه السابق برشلونة.