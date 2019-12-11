الجيش الليبي: وقت المحادثات الدبلوماسية انتهى والآن وقت البندقية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، إن “تركيا تقدم الدعم العسكري للميليشيات في طرابلس”، مؤكدا أن “الجيش لديه معلومات تؤكد تحضير مطار معيتيقة لاستقبال آليات تركية”.

وأضاف المسماري، في مقابلة مع قناة “العربية”، مساء أمس الثلاثاء، أن “الدعم التركي للميليشيات في طرابلس تحول من السر إلى العلن”، مؤكدا أن “وقت المحادثات الدبلوماسية انتهى والآن وقت البندقية”.

وقال إن “المعركة التي يخوضها الجيش الوطني الليبي إقليمية وليست محلية فقط”. المادة السابقة روسيا تعلن عن حزمة من المشروعات مع السودان المقالة القادمة مجلة فورين بوليسي الأمريكية تدعو إلى عدم عزل ومعاقبة السودان بسبب تركة الإرهاب

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