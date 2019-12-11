روسيا تعلن عن حزمة من المشروعات مع السودان

الخليج 365 :

أعلن مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة البيئة والموارد الطبيعية الروسية، نور الدين إنعاموف، أن هناك حزمة من المشاريع المشتركة السودانية– الروسية وأن الطرفين يبديان، اهتماماً بتطويرها.

وشدد المسؤول الروسي على ضرورة الحفاظ على ديناميكية تنفيذ هذه المشاريع “ووضع حجر الأساس للمشاريع الجديدة”.

وقال إنعاموف الذي يترأس الوفد الروسي في السودان بحوار مع “سبوتنيك”: “قبل كل شيء أريد أن أشكر الجانب السوداني على التنظيم الجيد، وثانياً أود أن أشير إلى أنه كانت لدينا مناقشات بناءة ومثمرة.

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وتابع:”نحن أشرنا إلى وجود حزمة من المشاريع الآن، يبدي الاهتمام بها الطرفان، وهي مشاريع شركات “كوش” لإنتاج الذهب ومشروع جديد لشركة “إتش تيك ماينينغ” وشركة “روس دراغ ميد” للتعدين”.

وشهدت الخرطوم الثلاثاء، توقيع برتوكول للتعاون الجيولوجي، في دورته السابعة بين البلدين بالعاصمة الخرطوم، وذلك بمشاركة الوفدين السوداني والروسي، الذي يترأسه المدير العام للأبحاث الجيولوجية، سليمان عبدالرحمن، بحضور وزير الطاقة والتعدين السوداني، عادل علي إبراهيم.

يشار إلى أن روسيا من أكبر الدول المستثمرة بمجال التعدين في السودان، وتجرى سنوياً اجتماعات وزارية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.