الأمم المتحدة: الصواريخ المستخدمة في هجمات “أرامكو” ليست إيرانية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمجلس الأمن، يوم الثلاثاء، إن الأمم المتحدة “غير قادرة على التأكد بشكل مستقل من أن الصواريخ والطائرات المسيرة المستخدمة في الهجمات على المنشآت النفطية السعودية في سبتمبر أيلول “من أصل إيراني”.
وقال غوتيريش، إن الأمم المتحدة فحصت بقايا الأسلحة المستخدمة في الهجمات على منشأة نفطية سعودية في عفيف في مايو/أيار وفي مطار أبها الدولي في يونيو/حزيران وأغسطس/آب، ومنشآت أرامكو السعودية النفطية في خريص وبقيق في سبتمبر أيلول.
وكتب في تقرير أطلعت عليه رويترز، “في هذا الوقت لا يمكن التحقق بشكل مستقل من أن صواريخ كروز والطائرات المسيرة المستخدمة في هذه الهجمات من أصل إيراني”.
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