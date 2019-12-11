المؤتمر الوطني: عودتنا إلى السلطة ستكون بتنافس انتخابي شريف وعادل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد رئيس حزب المؤتمر الوطني بروفيسور إبراهيم غندور أن حزبه لا يسعى للعودة للسلطة حاليا. وقال غندور على صفحته بالفيس بوك: (واهم من يظن أننا نسعى حاليا للعودة الى السلطة، فنحن نعكف على المراجعة والتصحيح خلال الفترة الانتقالية استعدادا لتنافس انتخابي شريف وعادل).

وأضاف غندور: (ما نسعى إليه الآن هو أن تكون الفترة الانتقالية بناءة تسودها قيم العدالة والمساواة، تديرها حكومة كفاءات ليست لها انتماءات حزبية. حكومة تضع مصلحة الشعب السوداني العظيم نصب أعينها، فتلبي تطلعاته في العيش الكريم وتحفظ له قيمه، ويمارس الجميع حقوقهم في جو تسوده الحريات ولا تكدر صفوه الروح الانتقامية والتمييز في الحقوق على أساس الانتماء السياسي أو الاديولوجي. ولنجنب بلادنا مزالق الانقسام والتشظي، ونضمن لها العبور بتراضي وطني الى انتخابات نزيهة وصولا للتداول السلمي للسلطة بنهاية الفترة الانتقالية).

صحيفة الانتباهة