إرتفاع قياسي لأسعار الدولار بالسوق الموازي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ارتفعت أسعار الدولار بالسوق الموازي أمس إلى مستوى قياسي، وبلغ سعر البيع للدولار (87) جنيها مقارنة بـ(84) جنيها أمس الأول، فيما بلغ سعر البيع للريال السعودي (23,20) جنيها، بينما بلغ سعر البيع للدرهم الاماراتي (23,70) جنيها.

وعزا متعاملون مع السوق الموازي تحدثوا لـ “السوداني” ارتفاع أسعار العملات الأجنبية إلى زيادة الطلب بشكل كبير أمس مقابل شح المعروض فضلا عن عدم وجود نتائج مباشرة بالحصول على قروض أو منح من الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء إلى واشنطن.

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