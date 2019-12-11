حزب الأمة القومي: دعوات التظاهر في 14 ديسمبر من ناشطي الحزب المحلول إصرار على الباطل

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
استنكر حزب الأمة القومي بقيادة الصادق المهدي، دعوات ناشطين محسوبين على نظام الرئيس المعزول عمر البشير، لتنظيم موكب السبت المقبل إلى القصر الرئاسي والمطالبة بإلغاء قانون “تفكيك نظام الإنقاذ”.
ووصف حزب الأمة في بيان، بحسب “سودان تربيون”، الثلاثاء، الدعوة للتظاهر بأنها إصرار على الباطل، و”زيادة في الإثم”.
وحذر المواطنين من المشاركة فيها قائلًا: “انتبهوا فلا تخدعوا مرة أخرى حتى لا تلدغوا من جحر واحد مرة أخرى”.
وأضاف: “أيها الناس لا تشاركوا في موكب الإصرار على الحنث العظيم”.
وقال البيان إن نظام الرئيس المعزول عمر البشير، الذي وصل إلى سُدة الحُكم عبر انقلاب عسكري في يونيو 1989، بدعم من الحركة الإسلامية؛ طبق سياسات اقتصادية قائمة على الصرف على وسائل القمع.
وسمى حزب المهدي نظام الرئيس المعزول بـ “العصابة”، التي انقلبت على الديمقراطية، وأقامت نظام إقصائي تخلت فيه عن قواعد سيادة حكم القانون، واتبعت سياسيات أشعلت حروب في عدة مناطق.
وتابع: “هذه اللائحة من الموبقات الأولى أن تجعلهم يعترفون بالذنوب ويطلبون مغفرة الله والشعب، ويبدون الاستعداد للمساءلة القانونية”.
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