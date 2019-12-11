تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة خاصة للمقيمين السودانيين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عن حفل ضخم في حب دولة السودان وشعبها.

وحدد رئيس هيئة الترفيه السعودية، يوم 26 ديسمبر / كانون الأول، موعدا لإقامة الحفل الذي يحيه كوكبة من النجوم السودانيين، ضمن فعاليات مهرجان موسم الرياض.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ‫”لإخواننا وأهلنا المقيمين من السودان.. حياكم الله في البوليفارد.. في ليلة سودانية خالصة”.

وأضاف، حفل “ليلة سودان المحبة” تنقسم إلى ثلاث فقرات، ويحييها كل من: نجوم السودان محمد الأمين، نانسي عجاج، حسين الصادق”. المادة السابقة الأمل عطبرة يضيّق الخناق على المريخ المقالة القادمة أحمد البلال الطيب يعلق على إتهامه بالثراء الحرام

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