أحمد البلال الطيب يعلق على إتهامه بالثراء الحرام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت مصادر مطلعة، على ان نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه أصدرت أمر بحجز أصول وممتلكات وعقارات، أحمد البلال الطيب، ناشر ورئيس تحرير صحيفة(أخبار اليوم).

وأضافت المصادر، أن النيابة فتحت بلاغا في مواجهة أحمد البلال الطيب، تحت المادة (7) من قانون الثراء الحرام والمشبوه، وأمرت بحجز على الحسابات البنكية و الممتلكات والعقارات الخاصة به كما أصدرت أمر قبض في مواجهته بتهمة الثراء الحرام والمشبوه.

ونشر البلال، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا : “ما أقسى تحمل الظلم، ولكن الحياة علمتنا الصبر والتحمل”.

Advertisements

وأضاف البلال، قائلًا “وبعد ٤٢ عاما فى هذه المهنه، لم تمتد فيها يوما يدنا لمال حرام او مال عام، وبنينا مابنيناه بالسهر والعرق والدموع،وجدنا انفسنا متهمين بالثراء الحرام والمشبوه وحجزت ممتلكاتنا، ومرحبا بالقانون ولا كبير عليه ابدا”.

وتابع قائلًا : “أكثر ماالمنى ان اسمى كتب بكشف اتضح لى انه صحيح ، بإعتبار اننى من رموز الانقاذ الكبار وجاء ترتيبى بعد اسرة الرئيس مباشرة، وانا قلتها اثناء حكم الانقاذ اننى صحفى مستقل لا علاقة لى باى حزب سواء كان المؤتمر الوطنى او غيره”.

وأشار البلال الى انه عمل صحفيا ابان عهد الانقاذ، كما يتحمل مسئولية اى حرف كتبه مشيرًا الى انه جاهز لاية مساءلة قانونية”.