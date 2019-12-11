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رسمياً..الهلال السوداني يعلن اتفاقه مع مدرب مصري

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شهاب محمد - الخرطوم - الهلال

الخليج 365 :

الهلال السوداني يكمل اتفاقه مع المدرب المصري حمادة صديقي الذي ينتظر وصوله الخرطوم الخميس المقبل لتوقيع العقد.

قالت صحيفة الهلال الناطقة باسم النادي اليوم”الأربعاء” أنّ رئيس الهلال أشرف سيد أحمد الكاردينال حسم أمر المدرب الذي سيقود الفريق بعد اتفاقه رسميًا مع المصري حمادة صدقي.

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وأعلنت الصحيفة عن وصول المدرب المصري حمادة صدقي الخميس المقبل للخرطوم من أجل ّتوقيع العقد مع النادي بشكلٍ رسمي.

وسيتولي حمادة صدقي المهمة الفنية للهلال خلفًا للمدرب الوطني المقال صلاح أحمد آدم على خلفية الخسارة أمام الأهلي القاهري ضمن الجولة الثانية من أبطال أفريقيا.

وينافس الهلال في دور أبطال أفريقيا ضمن المجموعة الثانية التي يتواجد فيها إلى جانبه الأهلي القاهري، النجم الساحلي التونسي، بلاتينيوم الزيمباوي.

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