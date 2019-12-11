الأمل عطبرة يضيّق الخناق على المريخ

الخليج 365 :

استعاد الأمل عطبرة عافيته وتوازنه في بطولة الدوري الممتاز اليوم بعد عودته لسكة الانتصارات.

حقق الأمل عطبرة الفوز على مضيفه الأهلي الخرطوم بهدفين دون مقابل في المباراة التي جرت مساء”الثلاثاء” ضمن المرحلة الخامسة عشر من منافسة الدوري الممتاز.

وافتتح اللاعب عابدين التسجيل لفريقه في الدقيقة الـ”58″، وعزّز السادات هدفٍ ثانٍ في الدقيقة الـ”84″.

ورفع الأمل رصيده إلى”27″ نقطة متمسّكًا بالمركز الثاني في الدوري الممتاز بفارق نقطتين من المريخ الخرطوم، فيما بقي الأهلي الخرطوم في”13″ نقطة.