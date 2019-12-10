بالفيديو : كوز احد ابناء المندسين يكسر إشارة الاستوب

في محلية شرق النيل محطة ١٣ قام احد ابناء المندسين من النظام السابق بكسر اشارة الاسطوب وهو يقود عربة GXR وعندما اوقفه احد شرطة المرور انزل من السيارة قال له: واقف هنا بس و اضرب لي مديرك وريهو.

Advertisements

ورد عليه الشرطي بصفتك ماذا رد عليهو انا ود اللواء، ورد الشرطي و يعني شنو كان ود لواء وقال احد شهود عيان ان بعض السكان حالو ان يحرقوه ولكن تم اخذه الي قسم قسم حلة كوكو>

الخرطوم : (أخبار الخليج 365)