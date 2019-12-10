بالفيديو : كوز احد ابناء المندسين يكسر إشارة الاستوب

التاريخ: 10-ديسمبر-2019
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في محلية شرق النيل محطة ١٣ قام احد ابناء المندسين من النظام السابق بكسر اشارة الاسطوب وهو يقود عربة GXR وعندما اوقفه احد شرطة المرور انزل من السيارة قال له: واقف هنا بس و اضرب لي مديرك وريهو.
ورد عليه الشرطي بصفتك ماذا رد عليهو انا ود اللواء، ورد الشرطي و يعني شنو كان ود لواء وقال احد شهود عيان ان بعض السكان حالو ان يحرقوه ولكن تم اخذه الي قسم قسم حلة كوكو>
الخرطوم : (أخبار الخليج 365)
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